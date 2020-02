Zieht der 1. FC Köln die Ausstiegsklausel für Uth?

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Bleibt Mark Uth auch über die Saison hinaus beim 1. FC Köln?

Bis zum Saisonende ist Mark Uth vom FC Schalke 04 an den 1. FC Köln ausgeliehen. Womöglich bleibt der Angreifer auch über die Saison hinaus in der Domstadt.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Uth eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer in seinem Schalke-Vertrag verankert. Demnach kann der 28-Jährige die Königsblauen für zehn Millionen Euro verlassen.

Sollte der 1. FC Köln diese Klausel ziehen, wäre Uth gemeinsam mit Lukas Podolski (2009 vom FC Bayern) der zweitteuerste Neuzugang der Domstädter. Rekordtransfer ist Jhon Córdoba, für den die Kölner vor rund drei Jahren 17 Millionen Euro an den 1. FSV Mainz 05 überwiesen haben.

Das Sportblatt enthüllte außerdem eine weitere Klausel in Uths Leihvertrag. Die Leihgebühr von 350.000 Euro muss der Effzeh demnach nur berappen, wenn der Klassenerhalt geschafft wird.

In Köln sammelte Uth bislang zahlreiche Argumente für eine feste Verpflichtung. In drei Spielen erzielte der Stürmer bereits ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor. "Mark war vom ersten Moment da, als wäre er nie weg gewesen", schwärmte Köln-Trainer Markus Gisdol und deutete an: "Von mir aus kann es so weitergehen."

Auch Uth fühlt sich beim Effzeh sichtbar wohl. "So können wir weitermachen. Ich darf auf der Zehn spielen und habe das Vertrauen des Trainers. Wenn man das hat, kann man gut Fußball spielen."

lbe