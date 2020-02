Ailton sorgt sich um Werder Bremen

nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de

Fiebert weiter mit Werder: Ailton

Werder Bremens früherer Torjäger Ailton sorgt sich um den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten.

"Wenn ich die Tabelle sehe, habe ich Angst", sagte der 46-Jährige der "Sport Bild". "In den letzten vier Jahren hatten wir dreimal Abstiegskampf. Vielleicht ist das Glück irgendwann aufgebraucht."

Werder liegt derzeit auf dem vorletzten Platz und hat vier Punkte Rückstand auf Rang 15, der die Rettung garantieren würde.

Ailton, der aktuell in den USA lebt, kündigte an, noch in diesem Jahr nach Bremen zurückzukehren. "Meine Frau Rosseli und ich wollen 2020 komplett zurückkehren. Deutschland ist mein Land!"

Der Brasilianer hatte zwischen 1998 und 2004 bei den Norddeutschen gespielt, war einmal Meister sowie zweimal DFB-Pokalsieger mit dem Klub geworden und hatte sich 2004 die Torjägerkanone gesichert.