Skjelbred verlässt Hertha BSC im Sommer

Jörg Schüler via www.imago-images.de

Verlässt die Hertha nach sechs Jahren: Per Skjelbred

Mittelfeldspieler Per Skjelbred und Fußball-Bundesligist Hertha BSC gehen im Sommer nach sechs gemeinsamen Jahren getrennte Wege.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 32-Jährigen nicht verlängert. Skjelbred kehrt in seine norwegische Heimat zu seinem Ex-Klub Rosenborg Trondheim zurück.

"Per ist mit dem Wunsch, in seine Heimat und zu seiner Familie zurückzukehren, auf uns zu gekommen. Wir legen einem verdienten Herthaner wie ihm selbstverständlich in einer solchen Situation keine Steine in den Weg", sagte Manager Michael Preetz.

Abschied nach über 6 Jahren: @PerCSkjelbred wechselt nach Ende der Saison zurück in seine Heimat Norwegen zum @RBKfotball.

Erst erreichen wir unsere gemeinsamen Ziele, im Sommer lassen wir dich dann hochleben! 💙



Zur Meldung: https://t.co/LFzwHJGuht#hahohe pic.twitter.com/ENL4lY4Fbx — Hertha BSC (@HerthaBSC) 13. Februar 2020

Einen Ersatz für Skjelbred haben die Berliner bereits. Im Sommer schließt sich der Franzose Lucas Tousart dem Klub an. Für den 22-Jährigen zahlte die neureiche Hertha im Winter eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro. Im Zuge der Übereinkunft wurde Tousart für den Rest der laufenden Saison an seinen bisherigen Klub Olympique Lyon abgegeben.