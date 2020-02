Adi Hütter bald Trainer von Borussia Dortmund?

GEPA pictures/ Roger Petzsche

Soll ein Thema beim BVB sein: Adi Hütter von Eintracht Frankfurt

Wie bestellt zum Freitagshit Dortmund gegen Eintracht Frankfurt macht das Gerücht die Runde, dass Adi Hütter bei den Borussen ganz hoch im Kurs steht.

Laut "WAZ" habe sich der BVB "zumindest perspektivisch nach möglichen Alternativen" zu Trainer Lucien Favre umgesehen. Hütter sei dabei ins Blickfeld geraten.

Auch "Bild" spekuliert über ein Interesse der Dortmunder an Hütter und weiß von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag mit Frankfurt. Der Schritt zu einem Champions-League-Teilnehmer wäre "der nächste logische Schritt" für Hütter, heißt es.

Das Duell mit der formstarken Eintracht ist für Favre allerdings laut "kicker" kein "Endspiel" für Favre.

PSG-Partie als Schlüsselspiel?

Sein Job soll erst dann ernsthaft in Gefahr sein, wenn der BVB droht, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. In diesem Fall ende "die Kreditlinie" für den Schweizer Coach, so das Fachmagazin.

Der BVB (39) liegt aktuell punktgleich mit Borussia Mönchengladbach auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle. Nur mit zwei Punkten Rückstand dahinter lauert Leverkusen auf Platz fünf.

Zuletzt hatte auch "Bild" berichtet, dass Favres Stuhl beim BVB wackelt. Eine Entlassung in der laufenden Saison sei nach den jüngsten Rückschlägen in Dortmund kein Tabu-Thema mehr.

Einen "Schnellschuss" der BVB-Führungsriege um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc werde es zwar nicht geben. Auf Nachfrage des Boulevard-Blatts wollte sich die BVB-Führung allerdings nicht zur Trainer-Thematik äußern.

Die Champions-League-Begegnung gegen Paris Saint-Germain am 18. Februar könnte zum Schlüsselduell für Favre werden.

Die "Sport Bild" hatte am Mittwoch berichtet, dass ein frühes Scheitern in der Königsklasse das Aus für den 62-Jährigen bedeuten könnte - spätestens nach der laufenden Saison. Lediglich die Meisterschaft könne Favre dann noch retten.

wfb