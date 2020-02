ÖFB-U18 mit knappem Sieg gegen Zypern

GEPA pictures/ Michael Meindl via www.imago-images

Manfred Zsak war mit der Leistung zufrieden

Die U18-Nationalmannschaft Österreichs feiert einen gelungenen Auftakt in das Länderspieljahr 2020. Die von Manfred Zsak betreute Auswahl setzte sich im ersten Match des Jahres knapp mit 1:0 gegen Zypern durch.

Die U18-Auswahl des ÖFB gewinnt das erste Testspiel des Jahres mit 1:0 gegen Zypern. Im Municipality Stadium von Agida Napa sorgte Luca Kronberger mit einem frühen Treffer in der vierten Minute für die Entscheidung. "Wir haben 1:0 gewonnen, das ist das Positive. Man hat schon gesehen, dass unsere Spieler noch nicht in der Meisterschaft sind. Estrada, der sein Debüt gefeiert hat, hat seine Sache gut gemacht", sagte ein zufriedener Teamchef Zsak.

Gelungener Start für das #U18-Nationalteam 💪! Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak gewinnt Teil 1 des Länderspieldoppels gegen 🇨🇾 Zypern. Bravo, Burschen 👏! #GemeinsamÖsterreichhttps://t.co/YMRQvSU13Z — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 18. Februar 2020

Am Donnerstag der nächste Test

Bereits am Donnerstag kommt es abermals zum Zusammentreffen zwischen Österreich und Zypern und auch hier will die ÖFB-Auswahl versuchen erneut einen Sieg einzuspielen: "Wir werden natürlich versuchen noch einmal zu gewinnen und hoffentlich auch spielerisch etwas mehr überzeugen können, als beim ersten Duell. Leider ist der Platz in einem schlechten Zustand, Kombinationsspiel ist kaum möglich, aber wir werden das Beste daraus machen."

