SGE-Abschied beschlossen? Inter buhlt im Kostic

Verlässt Filip Kostic Eintracht Frankfurt in Richtung Italien?

Bei Eintracht Frankfurt rechnet man nicht mit einem Verbleib von Filip Kostic. Nun steigt Inter Mailand in den Poker um den Serben ein, doch beim Serie-A-Klub ist der Angreifer wohl nur Plan B.

Wie "Tuttusport" berichtet, ist Marcos Alonso vom FC Chelsea Wunschkandidat von Inter-Trainer Antonio Conte. Interesse bestehe allerdings auch an Kostic, doch die Italiener wollen im Poker um den Frankfurt-Angreifer nur Ernst machen, wenn sich der Transfer von Alonso nicht realisieren lässt.

Alonso ist noch bis 2023 an Chelsea gebunden. Bereits im Winter soll Inter versucht haben, den Spanier nach Italien zu locken. Die Blues schreckten die Nerazzurri allerdings mit einem 40-Millionen-Euro-Preisschild ab. Nach der Saison will Inter einen neuen Anlauf wagen.

Mit starken Leistungen bei Eintracht Frankfurt hat sich Kostic in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. "Er spielt Fußball wie kein anderer", schwärmte Trainer Adi Hütter von seinem Schützling. Als "sehr emotional, mit Herz und Leidenschaft. Mit einer unglaublichen Dynamik, einem unglaublichen Durchsetzungsvermögen", beschrieb der Österreicher den Spielstil des serbischen Nationalspielers.

Aufsichtsratschef befürchtet Kostic-Abgang

Aufsichtsratsboss Wolfgang Steubing deutete zuletzt an, dass man nicht mit einem Verbleib von Kostic über die Saison hinaus rechnet. Auf die Frage, ob Kostic bei einer Summe von 30 Millionen Euro weg sei, antwortete Steubing in einem Interview der "Bild": "Das liegt an seiner Leistung. Wenn er noch ein paar herausragende Spiele hinlegt, kriegst du mehr. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn halten können."

Schon im vergangenen Jahr hatten die Hessen die drei Top-Stürmer Sébastien Haller (West Ham United), Luka Jovic (Real Madrid) und Ante Rebic (AC Mailand) ziehen lassen müssen.

In der aktuellen Saison überzeugte Kostic mit zwölf Treffern und 15 Vorlagen in 38 Pflichtspielen. Sein Vertrag bei den Hessen läuft noch bis 2023.

