Wichtiger Sieg für Lindner-Klub Wiesbaden

APA (dpa)

Neue Hoffnung für den SV Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt beim VfL Osnabrück nach 0:1-Rückstand mit 6:2 und rückt vorerst auf den Relegationsplatz vor.

Der SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf der 2. deutschen Bundesliga neue Hoffnung geschöpft. ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und Co. feierten am Freitag zum Auftakt der 25. Runde beim VfL Osnabrück in einer verrückten Partie nach schnellem 0:1-Rückstand noch einen klaren 6:2-Sieg und gingen nach fünf sieglosen Spielen wieder einmal als Gewinner vom Feld.

In der Tabelle gelang vorerst der Vorstoß auf Relegationsrang 16, der sicheren Zone rückte man bis auf zwei Zähler nahe. Osnabrück, wo Lukas Gugganig in einer Partie, in der schon vor der Pause sieben Tore fielen, durchspielte, hat nur vier Punkte mehr als Wiesbaden. Genauso wie der 1. FC Nürnberg, der mit Georg Margreitter und Nikola Dovedan (bis zur Pause) vor eigenem Publikum gegen Hannover 96 mit 0:3 den Kürzeren zog.

apa