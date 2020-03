Bericht: Norwich-Keeper auf Schalke kein Thema

Adam Davy via www.imago-images.de

Tim Krul wechselt wohl nicht zum FC Schalke 04

Mit Alexander Nübel verlässt den FC Schalke 04 im Sommer ein Top-Keeper Richtung FC Bayern München. In der königsblauen Planung zeichnet sich derweil die Nachfolge-Lösung ab.

So soll der FC Schalke 04 laut "WAZ" auf einen Transfer eines Keepers verzichten wollen. Stattdessen bauen die Knappen in der kommenden Saison wohl auf Markus Schubert, Michael Langer und Ralf Fährmann, der aktuell noch an den norwegischen Klub Brann Bergen ausgeliehen ist.

Dem Bericht zufolge ist Tim Krul somit kein Thema beim FC Schalke 04. Der Torhüter des Premier-League-Schlusslichts Norwich City wurde zuletzt von der englischen "Sun" beim Bundesligisten ins Gespräch gebracht.

Doch da der 31-Jährige noch bis 2022 an die Canaries gebunden ist, müsste der Revierklub für Kruls Dienste offenbar rund fünf Millionen Euro an Norwich überweisen. Dies sei für den FC Schalke 04 aber zu teuer.

Schalke-Sportvorstand für interne Lösung

S04-Sportvorstand Jochen Schneider hatte eine interne Regelung bereits vor Wochen angedeutet. "Ralf Fährmann will spielen, Markus Schubert will spielen – das ist eine gute Konstellation", verreit Schneider im Februar der "WAZ": "Fährmann ist ein großartiger Torwart. Vor zwei Jahren wurde noch spekuliert, ob er mit zur Weltmeisterschaft muss. Du hast den jungen Herausforderer hier und den erfahrenen Torwart dort. Dann muss man schauen, wer sich durchsetzt."

Somit bekommt es Fährmann, der auf Schalke noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, in der kommenden Saison im Kampf um die Nummer eins mit Schubert zu tun.

Im vergangenen Sommer duellierte sich Fährmann bei Norwich City noch mit Krul. Doch nachdem sich der Niederländer durchsetzte, blieb dem 31-Jährigen nur die Bank.

Aufgrund dessen verlieh Schalke 04 Fährmann nach Bergen weiter. Dort soll der Routinier noch bis zum Ende der aktuellen Saison Spielpraxis sammeln.