Shootingstar Castrovilli weckt das Interesse des BVB

Gaetano Castrovilli steht offenbar beim BVB auf dem Zettel

Beim AC Florenz spielt Gaetano Castrovilli eine überragende Saison und zieht im Mittelfeld gekonnt die Strippen. Seine starken Leistungen wecken offenbar das Interesse zahlreicher Topklubs - auch das des BVB.

Laut "tuttomercatoweb.com" hat auch Borussia Dortmund die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt. Auch die AS Rom, Juventus Turin und nicht genannte Klubs aus der Premier League sollen interessiert sein.

Doch die "Gazzetta dello Sport" berichtet, dass Inter Mailand die Nase im Poker um den einmaligen italienischen Nationalspieler vorn hat. Demnach haben die Nerazzurri bereits im Oktober Kontakt aufgenommen.

Castrovilli ist noch bis 2024 an Florenz gebunden. Seine Ablösesumme dürfte also entsprechend hoch ausfallen. Laut der italienischen Sportzeitung müssen die interessierten Klubs mit rund 40 Millionen Euro rechnen, die fällig werden, um Castrovilli vorzeitig aus seinem Arbeitspapier loszueisen.

Sollte der BVB tatsächlich ernsthaftes Interesse an dem zentralen Mittelfeldspieler haben, könnte Castrovilli zum Rekordtransfer der Schwarzgelben werden. Dieser ist bislang Mats Hummels, der zu dieser Saison für 30,5 Millionen Euro vom FC Bayern nach Dortmund kam.

Castrovilli ist unumstrittener Stammspieler bei Florenz

Bei der Fiorentina ist Castrovilli unumstrittener Stammspieler. Für die Italiener stand er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 26 Spielen auf dem Platz. Dabei dürfte der 23-Jährige 25 Mal von Beginn an ran. In 24 Serie-A-Spielen steuerte er drei Treffer und zwei Vorlagen bei.

Ende des vergangenen Jahres wurde sogar Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini auf Castrovilli aufmerksam. Beim 3:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina wurde der Rechtsfuß in der 86. Minute eingewechselt und feierten damit sein Debüt.

Zuvor war Castrovilli schon fester Bestandteil der U20- und der U21-Nationalmannschaft Italiens.