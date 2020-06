Beckenbauer schwärmt von Flicks "Triumphzug" bei Bayern

Frank Hoermann/Sven Simon/Pool via Peter Schatz

Hält viel von Bayern-Coach Hansi Flick: Ehrenpräsident Franz Beckenbauer (l.)

Franz Beckenbauer hat Trainer Hansi Flick für seine herausragende Arbeit beim Gewinn des achten Meistertitels des FC Bayern München in Serie in höchsten Tönen gelobt.

"Hansi Flick ist es gelungen, die Mannschaft aus der Lethargie zur Meisterschaft zu führen. Es war am Ende ja ein regelrechter Triumphzug", sagte der Bayern-Ehrenpräsident der "Sport Bild".

Flick zeige, wie wichtig neben dem Sachverstand "auch der menschliche Umgang mit den Spielern sei. "Sie sind schließlich keine Maschinen, sondern sensible, manchmal sehr sensible Menschen. Flick ist ja nach außen ein eher leiser Vertreter. Aber: Wer am Spielfeldrand pausenlos brüllt, hat meistens vorher seine Arbeit nicht richtig gemacht", sagte der frühere Welt- und Europameister, der in seiner aktiven Karriere mit den Bayern deutscher Meister, Pokalsieger, Europapokal- und Weltpokalsieger war.

Matthäus: "Knackpunkt war der Trainer-Wechsel"

Ebenfalls lobende Worte für den Bayern-Coach fand Lothar Matthäus, der zwischen 1984 und 1988 sowie zwischen 1992 und 2000 für die Münchner auf dem Platz stand.

"Persönlich freut es mich für Hansi Flick, den ich seit 35 Jahren kenne und immer geschätzt habe, als Freund und auch in Bezug auf seine Qualitäten als Trainer", so Matthäus, der das Augenmerk zudem auf eine wichtige Personal-Entscheidung legte. "Der Knackpunkt in dieser Saison war für mich der Trainer-Wechsel zu Hansi, ohne Niko Kovac wehtun zu wollen."

Mit Flick sei "auch wieder Harmonie und Ruhe in den Verein eingezogen, die zuvor eine ganze Zeit nicht da waren", so der deutsche Rekord-Nationalspieler.