Horror: Barnsley bricht 300-Tage-Schallmauer

Nick Potts via www.imago-images.de

Gerhard Struber beim Abgang in Stoke-on-Trent

Nach dem 0:4-Debakel Samstag bei Stoke ist es fix: Barnsley FC wird in der Championship zumindest 300 Tage lang durchgehend auf einem Abstiegsplatz stehen. "Das war Männer gegen Buben", fauchte Tykes-Kapitän Alex Mowatt.

Die Barnsley-Fans können einem leid tun. Seit dem 7. Spieltag am 15. September 2019 (0:2 gegen Leeds) liegen ihre Tykes unter den letzten drei. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn sie am Dienstag beim ebenfalls waidwunden Luton Town gewinnen sollten.

Frühestens nächsten Samstag könnte das von Manager Gerhard Struber betreute Team die Abstiegszone verlassen - zwei Siege in Folge voraussgesetzt! Dann wären es exakt 300 Tage seit dem Eintritt.

Die ersten drei Spiele seit dem Restart (zwei Siege, ein Remis) machen zumindest Struber zuversichtlich, dass es mit dem Klassenerhalt doch noch klappen könnte: "Die Spieler arbeiten hervorragend." Er sei sich "hundertprozentig sicher, dass wir am Ende am richtigen Platz stehen", betonte der ehemalige WAC-Trainer auch in Stoke-on-Trent noch einmal.

Sollbauer mimt nicht den Magier

Michael Sollbauer hielt in einem Interview mit dem "Barnsley" Chronicle sogar fest, dass es der größte Erfolg in seiner Laufbahn wäre, mit dem Klub die Liga zu halten: "Als ich hierher gekommen bin, sagten nämlich alle: 'Die gehen sicher runter'."

Was von ihm erwartet wird, ist Sollbauer auch sonnenklar: "Ich brauche hier nicht den Magier spielen. Wenn es gilt, den Ball aus dem Stadion zu schießen, dann schieße ich den Ball aus dem Stadion."

Fans bleiben in jedem Fall treu

Barnsley ist auch eine der von Covid 19 am schwersten betroffenen Städte Englands. Es steht noch gar nicht fest, ob die Tykes überhaupt alle ihre restlichen Heimspiele in ihrer Heimatstadt austragen können!

Die Fans stehen aber weiter wie eine Wand hinter ihrem Klub. Für die nächste Saison wurden bereits über 7.000 Abos abgesetzt. Komme was wolle.

red