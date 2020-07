Ehemaligen SKN-Chancentod geht der Knopf auf

via www.imago-images.de

Kevin Luckassen trifft plötzlich

In Iași hat Kevin Luckassen in acht Tagen genausoviele Tore erzielt wie in einem Jahr in St. Pölten.

Er zählte zu den größten Nachwuchs-Hoffnungen in den Niederlanden und bekam mit 18 Jahren seinen ersten Profi-Vertrag beim Spitzenklub AZ. Trotz toller Anlagen konnte sich Kevin Luckassen in Alkmaar aber ebenso wenig durchsetzen wie später in Schottland (Ross County), Tschechien (Slovan Liberec) und anschließend beim damaligen Bundesliga-Aufsteiger SKN St. Pölten.

Gerade einmal vier Treffer gelangen Luckassen in 23 Bundesliga-Spielen unter Trainer Karl Daxbacher und dessen Nachfolger Jochen Fallmann. Für den rumänischen Abstiesgkandidaten FC Politehnica Iași hat er in den vergangenen acht Tagen ebenso oft getroffen und seinem neuen Team wichtige Punkte beschert.

Fallmann freut sich für ihn

Fallmann (nunmehr Amstetten-Trainer) freut sich für seinen ehemaligen Schützling: "Es hat leider damals mental einfach nicht gepasst bei ihm. Er war schnell, wuchtig und im Training auch abschlussstark. Er hat alles, was ein guter Stürmer braucht. Schön, wenn es ihm nun endlich aufzugehen scheint. Er hat immer alles gegeben bei uns."

Für Iași ist Luckassen fast eine "Lebensversicherung". Bevor ihm der sprichwörtliche Knopf aufging waren die "Weiß-Blauen" Letzter. Nun liegen sie in der Relegationsgruppe auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

FC Politehnica Iași ist schon die siebente Profi-Station des 26-jährigen Stürmers in sieben Jahren. Vielleicht beginnen ja jetzt seine fetten Jahre.

