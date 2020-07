Hasenhüttl über Knipser Ings: "He's on fire"

Michael Regan/NMC Pool via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl und Danny Ings: Das passt einfach zusammen

Das 1:1 im Heimspiel gegen Brighton & Hove Albion dürfte Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl zwar nicht ganz geschmeckt haben, dafür stellte Torgarant Danny Ings mit seinem 20. Saisontor eine 17-jährige Bestmarke ein.

Auch wenn es gegen Brighton & Hove Albion nicht zu einem Sieg reichte, geht die ungeschlagene Serie des Southhampton FC weiter. Das 1:1-Heimremis bedeutete für die von Ralph Hasenhüttl trainierten "Saints" das fünfte Ligaspiel ohne Niederlage in Folge, in der Tabelle bleibt man damit auf dem 12. Platz. Das Tor der Heimmannschaft ging dabei wieder einmal auf das Konto von Danny Ings, der als erster Southhampton-Spieler seit 17 Jahren wieder einmal auf mindestens 20 Treffer in der Premier League kommt.

"Danny Ings verdient diese vielen Tore, weil er hart dafür arbeitet"

Für seinen Torjäger hatte Ralph Hasenhüttl daher auch nur positive Worte übrig: "Danny Ings verdient diese vielen Tore, weil er unglaublich hart dafür arbeitet. Er ist fit, er arbeitet für 90 Minuten." Und fügt lächelnd an: "He's on fire".

Ings gelangen damit als erster Southampton-Spieler seit 17 Jahren wieder mindestens 20 Tore in Englands höchster Spielklasse. Zuletzt schaffte dieses Kunststück "Saints"-Legende James Beattie in der Saison 2002/03, als dieser in 38 Spielen gleich 23-mal netzte.

Bei noch zwei ausstehenden Runden in dieser Saison, auch für Ings ein durchaus noch zu erreichender Wert.

