FC Schalke 04 verpflichtet Mittelfeld-Youngster

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Florian Flick wechselt zum FC Schalke 04 II

Der FC Schalke 04 hat sich für die kommende Spielzeit mit einem Youngster des Drittligisten Waldhof Mannheim verstärkt. Mittelfeldspieler Florian Flick ist allerdings in erster Linie für die U23 der Knappen in der Regionalliga West eingeplant.

2019/20 bestritt Flick 13 Partien in der 3. Liga (1 Tor) sowie 19 Pflichtspiele für die Zweitvertretung von Waldhof Mannheim. Dabei ist vor allem bemerkenswert, dass Flick in der ersten Saison hälfte kaum eine Rolle bei den Profis spielte, nach dem Restart infolge der Corona-Pandemie an Anfang Juni zehn von elf Partien bestritt und sogar neunmal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen stand.

Der FC Schalke II vermeldete zuvor bereits die Neuzugänge Mika Hanraths (Borussia Mönchengladbach II), Abdul Fesenmeyer (Bayer 04 Leverkusen U19) und Henning Matriciani (SV Lippstadt 08).

Auch wenn der S04-Unterbau nur in der Regionalliga sein Glück versucht, werden die Entwicklungen bei den "kleinen Schalkern" derzeit ganz genau verfolgt. Da kaum Geld für das Bundesliga-Team der Knappen zur Verfügung steht, kündigten die Schalke-Bosse um Sport-Vorstand Jochen Schneider bereits an, auf die eigene Talente setzen zu wollen.

2019/20 feierten mit Jonas Hofmann, Can Bozdogan, Levent Mercan und Malick Thiaw bereits vier Youngster der Gelsenkirchener ihr Bundesligadebüt - 2020/21 dürften weitere Hoffnungsträger folgen.

"Die logische Konsequenz ist, dass durch unsere selbst auferlegten Richtlinien eine gewisse Kategorie an Spielern für uns aktuell nicht mehr infrage kommt", erklärte Schneider unlängst im Gespräch mit der "Sport Bild". Die "Bild" enthüllte zudem, dass S04 einen neuen Scout einstellen will, um sich bei der frühen Sichtung von Talenten aus dem europäischen Ausland besser in Stellung zu bringen.