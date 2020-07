United und Chelsea holen die letzten CL-Tickets

APA (AFP)

Manchester United bezwang Leicester mit 2:0

Manchester United gewinnt das direkte Duell um ein Champions-League-Ticket bei Leicester City, Chelsea schlägt Wolverhampton und stößt die "Wolves" sogar noch aus den Europa-League-Rängen.

Manchester United und Chelsea haben die letzten zwei englischen Fixplätze in der Champions League nächste Saison ergattert. Während Manchester am Sonntag bei Leicester 2:0 gewann, besiegte Chelsea Wolverhampton daheim 2:0. In der Abschlusstabelle der Premier League nehmen die "Red Devils" damit vor den "Blues" den dritten Rang ein. Für den Fünften Leicester (ohne den verletzten Christian Fuchs) bleibt die Europa League.

Wolverhampton verpasste durch die Niederlage in der letzten Runde überhaupt den Europacup. Die "Wolves" mussten wegen der schlechteren Tordifferenz Tottenham unter Trainer José Mourinho den Vortritt lassen. Den "Spurs" reichte letztlich ein 1:1-Remis bei Crystal Palace zum sechsten Platz, der gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation ist.

Meister Liverpool holt 99 Punkte

Die beiden Absteiger neben Norwich heißen Bournemouth und Watford. Beide Klubs standen schon vor dem 38. Spieltag auf dem 18. respektive 19. Platz, tauschten ihre Positionen aber noch einmal. Aston Villa (1:1 bei West Ham) bleibt erstklassig.

Meister Liverpool schloss die Saison nach einem 3:1-Erfolg bei Newcastle (Valentino Lazaro spielte durch) mit 99 Punkten ab. Nur einmal in der Geschichte hatte ein Team am Ende mehr gesammelt: Manchester City beendete im Jahr 2018 die Meisterschaft sogar mit 100 Zählern. Die Saison 2019/20 beendeten die "Citizens" als Vizemeister mit einem 5:0-Kantersieg gegen den Tabellenletzten und dritten Absteiger Norwich.

apa