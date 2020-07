Neuer Coach in Lustenau, Abgang aus Altach

nph / Rojahn via www.imago-images.de

Alexander Kiene übernimmt das Zepter bei Austria Lustenau

Austria Lustenau präsentiert mit Alexander Kiene einen neuen Trainer, Mittelfeldspieler Florian Jamnig verlässt den SCR Altach und kehrt zu Wacker Innsbruck zurück.

Der deutsche Alexander Kiene (42) ist neuer Trainer von Zweitligist Austria Lustenau werden. Kiene, der die Trainerlizenz des DFB hat, betreute zuletzt den VfB Oldenburg (vierthöchste Spielklasse in Deutschland). Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb er in Vorarlberg einen Vertrag bis Sommer 2022.

Einen Abgang auf dem Spielersektor hat der Vorarlberger Bundesligist SCR Altach zu verzeichnen. Mittelfeldspieler Florian Jamnig kehrt wieder zu seinem Ex-Verein Wacker Innsbruck in die 2. Liga zurück. Bei den Tirolern unterschrieb der 29-Jährige bis 2022 mit Option auf ein weiteres Jahr.

apa, red