Farke analysiert Gründe für Norwichs Abstieg

unknown

Verbrachte mit Norwich City nur ein Jahr in der Premier League: Daniel Farke

Nach dem direkten Wiederabstieg aus der Premier League mit Norwich City hat der frühere BVB-Trainer Daniel Farke zugegeben, dass der Aufstieg "möglicherweise zwei, drei Jahre zu früh gekommen" ist.

Dennoch hatte der Deutsche einen Klassenerhalt nie gänzlich ausgeschlossen. "Dafür hätten sehr viele Dinge zusammenkommen müssen: ein sehr guter Start, wenige Verletzungen, Schlüsselspieler in Topform", erklärte der 43-Jährige in einem "kicker"-Interview. Doch es sei von Anfang an anders gelaufen, als es nötig gewesen wäre.

Laut Farke ging der Verein beim Thema Finanzierung zudem einen konservativen Weg. Vor der Saison habe es zwei Alternativen gegeben: viel Geld auszugeben und den Kader massiv umzubauen - oder den Aufstieg und die wirtschaftlichen Mittel als Geschenk anzunehmen und konservativ zu wirtschaften.

"Wir haben eine Grundsatzentscheidung getroffen und den zweiten Weg gewählt", sagte der frühere Nachwuchscoach des BVB.

Farke ist seit 2017 Cheftrainer bei den Canaries. Mit 13 Punkten Rückstand stand sein Team bereits drei Spieltage vor Schluss als erster Absteiger in der diesjährigen Premier-League-Saison fest. Der Abstieg führt den Klub aus dem Osten Englands damit wieder zurück in die Championship.