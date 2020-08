Marcel Ketelaer verlässt den SKN St. Pölten

GEPA pictures/ Walter Luger

Marcel Ketelaer werden viele in St. Pölten vermissen

Sportkoordinator Marcel Ketelaer gehört nicht mehr zum Betreuerstab von Bundesligist SKN St. Pölten.

Nach der Bestellung von Georg Zellhofer zum Sportdirektor der "Wölfe" hätte Ketelaers Betätigungsfeld neu definiert werden sollen. Man fand letztlich aber keine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung.

"Marcel war für unsere Entwicklung überaus wertvoll, weil er auch ein Bindeglied zu den Junior und der Akademie war", weiß SKN-Generalmanager Andreas Blumauer, "seine kollegiale Arbeit wird uns sicher fehlen."

"Ketes" guter, amicaler Umgang, insbesondere mit den jungen Spielern, ist auch weltfussball bei diversen Trainingsbesuchen ins Auge gestochen.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, dass mir beim SKN in all' meinen Funktionen entgegen gebracht wurde. Der Verein wird mir in sehr guter Erinnerung bleiben", sagt Ketelaer, der künftig als "gern gesehener Gast" wieder in die NV Arena zurück kehren wird.

Beim SKN fungierte Ketelaer (im Besitz der UEFA-A-Lizenz) auch öfters als Interimstrainer und holte im Oktober 2018 nach dem fliegenden Wechsel von Didi Kühbauer zu Rapid ein 0:0 im NÖ Derby gegen die Admira. Unter Kühbauer, Oliver Lederer und Jochen Fallmann war Ketelaer auch Co-Trainer gewesen.

red