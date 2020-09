BVB verleiht Gomez ein weiteres Jahr nach Huesca

unknown

Ein weiteres Jahr beim SD Huesca: Sergio Gomez

Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund leiht Nachwuchstalent Sergio Gomez für ein weiteres Jahr an den spanischen Erstliga-Aufsteiger SD Huesca aus.

In der vergangenen Saison kam der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler bei Huesca bereits auf 38 Liga-Einsätze im spanischen Unterhaus, er erzielte ein Tor und legte drei weitere vor. Beim BVB steht Gomez seit Januar 2018 unter Vertrag, konnte sich seit dem aber nicht nachhaltig bei den Schwarz-Gelben empfehlen.

Der Linksfuß kam in der Bundesliga bisher erst zu zwei Kurzeinsätzen in der Saison 2017/2018, ehe er im Sommer 2019 an den spanischen Klub aus Huesca verliehen wurde.

Gomez' Arbeitspapier beim BVB läuft noch bis 2022.