Austria Wien angelt sich Georg Teigl von Augsburg

Austria-Verstärkung Georg Teigl mit seinem neuen Trainer Peter Stöger

Die Wiener Austria verstärkt ihre rechte Außenbahn mit dem langjährigen Deutschland-Legionär Georg Teigl.

Austria Wien hat einen Nachfolger für Florian Klein gefunden, dessen Vertrag nach Ablauf der vergangenen Saison bekanntlich nicht mehr verlängert worden war. Wie die "Veilchen" am Montagnachmittag vermeldeten, wechselt Georg Teigl mit sofortiger Wirkung vom FC Augsburg nach Wien-Favoriten.

>> Die Karrierestatistiken von Georg Teigl in der weltfussball-Datenbank

"Georg Teigl ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der sich schon in der Vergangenheit in der österreichischen Liga bewiesen hat und auch weiß, was es heißt, in der deutschen Bundesliga zu spielen. Mit seiner Erfahrung kann er unserer zum Teil sehr jungen Mannschaft sicher weiterhelfen", wird Austria-Trainer und Sportdirektor Peter Stöger in einer Aussendung zitiert.

Austria-Neuzugang Teigl freut sich auf die neue Herausforderung

Teigl ist 29 Jahre alt, gebürtiger Wiener und war in den letzten sechseinhalb Jahren in Deutschland engagiert. Von Red Bull Salzburg ging es im Winter 2014 erst zu RB Leipzig und später nach Augsburg, wo Teigl - mit einer halbjährigen Leih-Unterbrechung bei Eintracht Braunschweig - vier Jahre lang unter Vertrag stand.

Herzlich willkommen bei der Austria, Georg Teigl!

Der gebürtige Wiener kommt vom FC Augsburg, er kann auf der rechten Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden.

________________________#faklive pic.twitter.com/YjXNMNIWtT — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 7. September 2020

"Ich freue mich auf die Herausforderung, auf die Mannschaft und die ersten Spiele für Austria Wien. Peter Stöger hat schon viele gute Teams trainiert und hat dort sehr gute Arbeit geleistet und ist einer der stärksten Trainer im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass ich bei Austria Wien das tun kann, was ich liebe", so Teigl, der auf der rechten Seite sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann.

red