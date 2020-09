Arp nicht mehr im Profikader des FC Bayern

Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

Jann-Fiete Arp hat es beim FC Bayern schwer

0 Spiele, 0 Tore, 0 Einsatzminuten: Das erste Jahr im Trikot des FC Bayern haben sich Stürmer Jann-Fiete Arp und auch der deutsche Rekordmeister ganz sicher anders vorgestellt. Da die Perspektive des Youngsters auch in der aktuellen Saison nicht besser wird, geht Arp nun offenbar einen drastischen Schritt.

Die Zeit von Jann-Fiete Arp in der ersten Mannschaft des FC Bayern ist (vorerst) vorbei. Wie der "kicker" berichtet, will der 20-Jährige die gesamte Saison 2020/21 in der zweiten Mannschaft des deutschen Brancheprimus in der 3. Liga verbringen.

Auf mögliche Einsätze in Bundesliga, Pokal und Champions League verzichtet der Stürmer demnach freiwillig. Auf der Homepage der Münchner wird Arp schon nicht mehr als Teil des Profikaders geführt.

In der letzten Saison zählte der Stürmer zwar regelmäßig zum Aufgebot der ersten Mannschaft, zum Einsatz kam er für das Team von Hansi Flick aber kein einziges Mal. Stattdessen reichte es für Arp lediglich zu Auftritten für die zweite Mannschaft in der 3. Liga. In zwölf Partien erzielte der ehemalige HSV-Profi drei Treffer.

Flick: Arp soll beim FC Bayern München spielen können

Dass der erste Einsatz für das Bundesligateam der Münchner kein Selbstläufer wird, ließen bereits Aussagen erahnen, die Bayern-Trainer Hansi Flick im März 2020 tätigte: "Fiete macht es hervorragend", bescheinigte Flick Arp, schränkte jedoch auch ein: "Er hat in jungen Jahren schon sehr viele negative Dinge mitgemacht. Er soll in dieser Mannschaft spielen können, bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Wir unterstützen ihn aber."

Im Gespräch mit dem "kicker" bestätigte auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß dem Stürmer damals eine tadellose Einstellung: Arp habe "die Situation, die ja keine einfache für ihn war, top angenommen".