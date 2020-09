FC Bayern hat England-Talent im Visier

Alex Pantling via www.imago-images.de

Tariq Lamptey soll es dem FC Bayern angetan haben

Im Werben um Wunschspieler Sergino Dest muss sich der FC Bayern München dem spanischen Branchenriesen FC Barcelona wohl geschlagen geben. Anstatt lange zu hadern, soll der deutsche Rekordmeister allerdings bereits eine Alternative ins Auge gefasst haben.

Tariq Lamptey vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Das berichtet "SPORT1". Kontakt zur Entourage des Spielers soll bereits existieren.

Demnach ist man an der Isar bereit, 15 Millionen Euro für den 19-jährigen Rechtsverteidiger auf den Tisch zu blättern. Ob die Offerte ausreicht, darf allerdings hinterfragt werden: Brighton & Hove fordert dem Bericht zufolge nämlich satte 25 Millionen Euro für das Top-Talent.

Kein Wunder, der englische U20-Nationalspieler wechselte erst Ende Januar 2020 für etwa drei Millionen Euro vom Nachwuchs des FC Chelsea zu den Seagulls, hat aber bereits mächtig Eindruck hinterlassen. In elf Pflichtspielen für den Klub aus dem Süden Englands bereitete Lamptey vier Treffer vor. Aufgrund einer enormen Sprintschnelligkeit strahlt der in London geborene Youngster zudem selbst durchaus Torgefahr aus.

"Er ist ein Top-Junge und gibt nie auf. Er hat so viel Geschwindigkeit, arbeitet stark in der Defensive. Er ist beeindruckend", zitiert "SPORT1" Schwärmereien von Brighton-Boss Graham Potter über das Juwel. Lampteys Vertrag endet im Sommer 2023.

Dass der FC Bayern angesichts des infolge der Corona-Pandemie ungewöhnlich engen Terminplans noch weitere Verstärkungen sucht, bestätigte Coach Hansi Flick am Dienstag noch einmal ausdrücklich: "Ich bin nicht nervös. Aber wie gesagt, wir haben Qualität verkauft und auch einige junge Talente gehen lassen. Das ist absolut legitim. Wir warten jetzt bis zum 05. Oktober ab und schauen dann. Ich bin sehr zuversichtlich", so der 55-Jährige, der jedoch eingestand: "Es ist nicht einfach in der aktuellen Situation."