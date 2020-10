Monaco verzichtet auf Testspiel in Salzburg

Federico Pestellini via www.imago-images.de

Niko Kovač und seine Spieler bleiben lieber daheim

Das für kommenden Freitag geplante Testspiel von Meister RB Salzburg gegen AS Monaco findet nicht statt.

Wie die "Bullen" am Montag mitteilten, nimmt der von Ex-Salzburg-Co-Trainer Niko Kovač gecoachte französische Erstligist "wegen der allgemeinen Corona-Entwicklung in den beiden Ländern aus Vorsichtsgründen von der Reise zum Testspiel Abstand". Salzburg hat derzeit drei namentlich nicht genannte, auf Corona positiv getestete Spieler in seinen Reihen.

Als Ersatzprogramm für das Monaco-Testspiel soll ein normales Training stattfinden. Coach Jesse Marsch hat dabei mit Ausnahme des oben genannten Trios alle Spieler zur Verfügung. Denn aufgrund der positiven Tests dürfen sämtliche Nationalteam-Kicker der Salzburger nicht zu ihren Auswahlen reisen.

apa