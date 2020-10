Matthäus: BVB "traumhaft" - aber nicht titelreif

TEAM2 via www.imago-images.de

Lothar Matthäus gab seine Einschätzungen zum BVB, FC Bayern und FC Schalke 04 ab

Borussia Dortmund werden die besten Chancen eingeräumt, wenn es darum geht den FC Bayern im Rennen um die Meisterschaft zu schlagen. TV-Experte Lothar Matthäus sieht beim BVB allerdings kein Meister-Potenzial.

Der 59-Jährige befürchtet, dass den Schwarz-Gelben "die Konstanz fehlt", um dem deutschen Rekordmeister den Titel wirklich streitig machen zu können. "Sie können traumhaft spielen wie gegen Gladbach oder Freiburg, dann gibt es aber wieder Ausrutscher." Zuletzt hatte Dortmund etwa mit 0:2 beim FC Augsburg überraschend verloren.

Matthäus sehe zwar "unglaubliches Potenzial" in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre, das Team sei aber "nicht gefestigt". Die Konkurrenz aus München sei klar im Vorteil, "deswegen glaube ich, dass Bayern mit einigen Punkten Abstand das Rennen machen wird".

Einen ersten direkten Schlagabtausch hatten sich beide Klubs im DFL Supercup geliefert. Dort siegte die Elf von Hansi Flick mit 3:2 (2:1) gegen den BVB. In der Bundesliga kommt es am 7. Spieltag zum direkten Aufeinandertreffen beider Spitzenteams. Spätestens dann dürfte man sehen können, ob der Revierklub in dieser Saison um die Meisterschaft mitspielen wird.

Matthäus sieht FC Schalke 04 im Tabellenkeller

Bei Dortmunds Revier-Rivalen FC Schalke 04 hingegen sind die Erwartungen um ein Vielfaches geringer. "Der Kader an sich ist nicht so schlecht", so Matthäus: "Aber: Schalke muss ein System finden, die Spieler müssen wieder Selbstvertrauen gewinnen."

Dieses sei aufgrund der Sieglos-Serie der Knappen, die seit nunmehr 19 Spielen auf einen Dreier warten, "komplett verloren gegangen". Matthäus ist sich daher sicher: "Schalke wird es schwer haben, sie müssen sich auf eine Saison im Tabellenkeller einstellen."

Mit Spannung blickt der deutsche Rekordnationalspieler derweil auf den Kampf um die Torjäger-Kanone in der Bundesliga-Saison 2020/21. Neben Bayern Münchens Robert Lewandowski und BVB-Goalgetter Erling Haaland dürfe man Hoffenheims Andrej Kramaric nicht vergessen. "Basti Hoeneß lässt Hoffenheim wie schon zuvor Bayern II offensiv spielen, das kommt Kramaric zugute. Er hatte lange mit Verletzungen zu kämpfen, ist aber nun topfit, der Spielstil kommt ihm entgegen."