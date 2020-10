Hoeneß: "Kramaric ist noch variabler als Haaland"

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Ist BVB-Stürmer Erling Haaland weniger variabel als Andrej Kramaric?

Beim Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund treffen mit Andrej Kramaric und Erling Haaland zwei der torgefährlichsten Stürmer der Bundesliga aufeinander. Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß vergleicht die beiden Goalgetter nun miteinander - und sieht den BVB-Profi dabei im Nachteil.

"Kramaric ist noch variabler als Haaland", zitiert der "kicker" Hoeneß, der mit Blick auf seinen Schützling ergänzte: "Er ist in der Lage, in die Tiefe zu gehen, aber auch zwischen den Linien stark, ist technisch gut, sehr abschlussstark, mit beiden Beinen und mit dem Kopf."

Dennoch warnte der Hoffenheim-Coach vor dem Duell am Samstag vor Haaland: "Da müssen wir hellwach sein." Dem norwegischen Youngster will Hoeneß allerdings keinen Sonder-Bewacher an die Seite stellen.

"Ich halte nichts davon, jemanden abzustellen, der ihm dann hinterherläuft", stellte der 38-Jährige klar, betonte jedoch auch: "Trotzdem wird es situativ so sein, dass wir ihm auf den Füßen stehen müssen, um ihn nicht in aussichtsreiche Positionen zu bringen."

Hoffenheim will gegen den BVB "wie gegen Bayern" agieren

Die Marschroute für das Spiel gegen den BVB ist klar. "Wir versuchen, ihnen wie gegen Bayern das Leben so schwer wie möglich zu machen, sie nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das wird ein Ziel sein", so Hoeneß.

Dabei gilt es nicht nur auf Haaland zu achten: "Es gibt auch andere Offensivspieler, die eine gewisse Torgefahr mitbringen. Wir werden das als Team lösen, genauso wie gegen Bayern."

Der BVB ist laut Hoeneß "eine Mannschaft, die sehr gut besetzt ist. Es ist eine große Herausforderung, die wir bestehen wollen. Wir freuen uns darauf, uns mit den mit besten Spielern Deutschlands, vielleicht sogar europaweit, messen zu können."

Am Samstag wird es wohl auch auf die Leistung von Kramaric ankommen. Der Kroate traf bereits sieben Mal gegen den BVB. "Der Andrej ist heiß - er hat im Nationalteam seine zwei Kurzeinsätze gehabt, er ist motiviert, das weiß ich", sagte Hoeneß und schickte eine Kampfansage in Richtung BVB: "Wenn Andrej motiviert ist, dann ist die Gefahr groß, dass er wieder zuschlägt."