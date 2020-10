Horn holt Ex-Bundesliga-Kicker als Coach

GEPA pictures/ Christian Walgram

Alexander Schriebl übernimmt beim SV Horn

Das muntere Trainertreiben hat beim SV Horn vorerst ein Ende gefunden. Wie der Zweitligist bekannt gibt, steht ab sofort der ehemalige Bundesliga-Profi Alexander Schriebl an der Seitenlinie der Waldviertler. Der 42-Jährige kommt von Regionalligist SV Seekirchen.

Der SV Horn vermeldet nach zuletzt durchaus turbulenten Tagen die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers. Wie der Zweitligist bekannt gibt, wechselt der ehemalige Bundesliga-Spieler Alexander Schriebl von Regionalligist SV Seekirchen ins Waldviertel. Zuvor saß bereits der Russe Aleksandr Borodyuk für drei Spiele auf der Bank, ehe er seinen Vertrag auflöste, zuletzt war der Kroate Davor Mladina für nur eine einzige Partie der Trainer der Horner.

"Nach den turbulenten Tagen und Wochen haben wir mit Alexander Schriebl den absoluten Wunschkandidaten für die Trainerposition verpflichten können. Er entspricht mit seiner Herangehensweise und seinem Verständnis von Fußball zu 100% dem festgelegten Profil. Alexander hat sich in der Regionalliga mittlerweile einen tollen Namen gemacht und wir sind uns sicher, dass er mit seiner positiven Art die Mannschaft in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", so Horns Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Seit 2016 in der Regionalliga tätig

Alexander Schriebl war zunächst ab 2014 Co-Trainer von Jørn Andersen bei Austria Salzburg, mit dem ihm zusammen in der Saison 2015/16 der Aufstieg gelang. Danach zog es ihn Anfang 2016 als Cheftrainer zum Salzburger Liga-Verein SV Kuchl weiter, ehe er im selben Jahr später das Traineramt bei Seekirchen übernahm, die er in den letzten Jahren im oberen Tabellendrittel etablieren konnte.

Schriebl selbst freut sich auf seine kommende Aufgabe: "Teil des Sportvereins Horn zu sein, bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich auf die tägliche Zusammenarbeit mit der Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir einen erfolgreichen Weg miteinander gehen werden!"

Als Spieler bringt es Alexander Schriebl auf rund 86 Einsätze in der Bundesliga für den SV Austria Salzburg, aus dem später Red Bull Salzburg wurde. Zudem kommt er er auch auf 135 Zweitligaeinsätze sowie 12 Partien im ÖFB-Cup.

red