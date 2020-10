Žulj trifft für VfL Bochum bei Heimsieg

APA (dpa)

Zulj stach als klassischer Joker

Zehn Minuten nach seiner Einwechslung hat Robert Žulj den VfL Bochum in der 2. Bundesliga zum Sieg geschossen. Beim 2:0 gegen ein dezimiertes Erzgebirge Aue traf der Oberösterreicher in der 74. Minute per lässigem Lupfer zur Führung.

Kurios: Aue war nach dem Ausschluss von Calogero Rizzuto ab der 28. Minute nur mehr zu zehnt. Rizzuto hat aber nach einem Zweikampf gegen Soma Novothny nicht nachgetreten - es haben sich lediglich die Schuhe verkhat.

Bochum ist nun Fünfter unmittelbar vor Aue und Sandhausen, das sich mit Martin Fraisl im Tor 1:1 gegen Paderborn trennte. Ebenfalls 1:1 endete die Partie Heidenheim gegen Osnabrück.

apa/red