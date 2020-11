ManUnited gelingt Befreiungsschlag gegen Everton

APA (AFP)

Edinson Cavani erzielte seinen ersten Treffer für die "Red Devils"

Manchester United hat nach zwei Niederlagen innerhalb einer Woche einen dringend benötigten Sieg errungen. Der englische Rekordmeister setzte sich am Samstag in der Premier League bei Everton mit 3:1 durch. Bruno Fernandes per Doppelschlag (25., 32.) sowie Neuzugang Edinson Cavani mit seinem ersten Treffer für United (95.) erzielten die Tore. Bernard hatte Everton, das nach starkem Saisonstart nun drei Ligaspiele auf einen Sieg wartet, in Führung gebracht (19.).

Für Trainer Ole Gunnar Solskjaer und ManUnited dagegen war es ein Befreiungsschlag. Die "Red Devils" hatten vergangenen Sonntag erstmals seit 14 Jahren in der Liga daheim gegen Arsenal verloren (0:1) und sich dann unter der Woche in der Champions League mit 1:2 beim türkischen Außenseiter Istanbul Basaksehir blamiert.

Nach dem schwachem Saisonstart stand Solskjaer zunehmend in der Kritik. Mit zehn Punkten aus sieben Ligaspielen schob sich sein Team vorerst ins Tabellenmittelfeld.

