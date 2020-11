Sancho kämpft, Bellingham hofft bei den Three Lions

Noah Wedel via www.imago-images.de

Jadon Sancho und Jude Bellingham spielen gemeinsam für den BVB und die Three Lions

Zum Schlagerspiel zwischen Belgien und England kommt es am Sonntag in der Nations League. Der Dortmunder Jude Bellingham hofft auf einen neuerlichen Einsatz für die Three Lions, sein Teamkollege Jadon Sancho kämpft gegen seine Formkrise.

Wenn Jadon Sancho auf seinen Dortmunder Teamkollegen Jude Bellingham schaut, dann ist es fast wie ein Blick in den Spiegel. Denn der 17-jährige Bellingham avancierte beim 3:0 der englischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Wembley gegen Irland zum drittjüngsten Spieler in der Länderspielgeschichte der Three Lions nach Rekordhalter Theo Walcott und Wayne Rooney.

Vor gut zwei Jahren (12. Oktober 2018) ging im Team des Fußball-Mutterlands der Stern von Sancho auf, der mit 18 Jahren, sechs Monaten und 17 Tagen seine Länderspiel-Premiere feierte. Bellingham war bei seinem Nationalmannschaftsdebüt gar erst 17 Jahre, vier Monaten und 12 Tage alt. Sancho gehörte gegen die Iren immerhin zu den englischen Torschützen, allerdings hat er in dieser Saison erstmals mit Formschwankungen zu tun.

"Jeder Spieler muss mal leistungsmäßig eine Delle verkraften. Da muss ich jetzt durch", sagte der 20-jährige Sancho vor dem Nations-League-Schlagerspiel in Löwen gegen den WM-Dritten und Weltranglistenersten Belgien am Sonntag (20:45 Uhr) im "ITV"-Interview: "Wichtig ist, dass man dagegen ankämpft. Zum Glück habe ich Trainer, die mir vertrauen und mich unterstützen." Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc analysierte zuletzt in den Ruhr Nachrichten: "Momentan fehlt ihm diese natürliche Leichtigkeit. Natürlich sprechen wir auch mit ihm, aber Leichtigkeit lässt sich nicht herbeireden."

Sancho für Bellingham beim BVB eine Stütze

Dass im Sommer der Wechsel für kolportierte 120 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister Manchester United nicht zustande gekommen war, ist für Sancho kein Grund für das derzeitige Formtief. "Nein, das glaube ich nicht", betonte er auf eine entsprechende Frage. Trotzdem ist es schon erstaunlich, dass Sancho in dieser Saison für den BVB in der Bundesliga noch nicht getroffen hat.

Auch der generelle Erfolgsdruck nach 36 Treffern und 47 Torvorlagen in 108 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben sei nicht ausschlaggebend gewesen. "Ich erwarte selbst eine ganze Menge von mir", sagte Sancho, der allerdings auch mit Disziplinlosigkeiten für Schlagzeilen sorgten.

So im vergangenen Oktober, als der Jungstar bei einer Geburtstagsfeier seines Nationalteamkollegen Tammy Abraham zu sehen war - die geltenden Corona-Regeln wurden dabei fahrlässig verletzt. "Ich möchte mich dafür entschuldigen, gegen die Richtlinien verstoßen zu haben", schrieb der 20-Jährige anschließend in den Sozialen Medien: "Obwohl ich nicht wusste, wie viele Menschen dort erscheinen würden, übernehme ich die volle Verantwortung für mein Handeln. Ich werde daraus lernen."

Ungeachtet dessen ist Sancho für Teenager Bellingham eine wichtige Stütze: "Jadon ist wirklich sehr wichtig für mich", berichtete Bellingham unlängst im "kicker", "wie er seinen Arm um mich, aber auch um die anderen jungen Spieler legt, wie er uns bestärkt in unseren Fähigkeiten, uns Zutrauen zuspricht."

Das Premieren-Länderspiel war eine großartige Sache für Bellingham: "Ich kann es kaum erwarten, für mehr solcher Momente zu sorgen." Vielleicht schon am Sonntag in Löwen - und zusammen mit Sancho.