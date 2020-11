Kohfeldt gibt Marschroute vor: Werder will Bayern ärgern

nordphoto / Kokenge via www.imago-images.de

Will mit Werder Bremen die Negativ-Rekordserie gegen den FC Bayern beenden: Florian Kohfeldt

Werder Bremen will endlich das Ende der Rekord-Niederlagenserie beim FC Bayern München. 19 Mal hintereinander verloren die Norddeutschen in der Fußball-Bundesliga gegen den deutschen Meister.

So etwas gab es bislang noch nie in der höchsten deutschen Spielklasse. Teilweise setzte es für die Hanseaten dabei deutliche Pleiten.

"Doch wir haben große Lust auf das Spiel", stellte Trainer Florian Kohfeldt am Freitag klar. Dem Team wird der Coach daher vor dem Anpfiff am Samstag in München sagen: "Blendet die Tabelle aus, blendet die Ausgangsposition aus."

Zudem erinnerte Kohfeldt auch an das knappe 0:1 im Juni, als die Bremer durchaus einen Punkt verdient gehabt hätten. "Wir haben es aber nie geschafft, den letzten Schritt zu gehen", merkte Kohfeldt an, der fast seine beste Mannschaft aufs Feld schicken kann. Bis auf Niclas Füllkrug und Milos Veljkovic sind alle Spieler einsatzbereit.

🗣️ #Baumann zu #fcbsvw:



"Wir kennen die Statistik der letzten Jahre, aber wenn du nach München fährst und schon denkst, dass du nichts holst, wird es schwer. Du musst an dich glauben und auch daran, dass du etwas Zählbares mitnehmen kannst."#Werder pic.twitter.com/Qvg2TQb5Gx — SV Werder Bremen (@werderbremen) 20. November 2020

Und die müssen gegen den Champions-League-Sieger "mutig" und "effizient" auftreten. "Man muss sich trauen, Fußball zu spielen. Vielleicht fliegen wir am Samstag nach Bremen zurück und haben was Historisches geschafft", sagte der 38-Jährige.

Glaube auch nur ein Bremer, dass die Bayern durch die starken Belastungen in der Champions League und der Nationalelf leichter zu schlagen seien, "haben wir verloren", so Kohfeldt: "Die Bayern sind immer für eine überragende Leistung gut. Mit vielleicht noch Dortmund und Leipzig spielen sie in einer anderen Liga."