Spielt Haaland? Favre hat einen klaren Plan

Erling Haaland muss mit dem BVB gegen den 1. FC Köln ran

Sportdirektor Michael Zorc hält die mentale Einstellung für einen Grund für den momentanen Höhenflug von Borussia Dortmund.

"Die Gier ist da bei der Truppe. Im Fußball soll es ausdrücken, dass man sich immer wieder auf das nächste Spiel konzentriert", sagte er am Donnerstag: "Der Fokus ist da, das hat uns in den letzten Jahren immer mal Punkte gekostet. Da haben wir uns entwickelt, und wir müssen weiter beweisen, dass es so ist."

Als Musterbeispiel für diese "insgesamt sehr gute Entwicklung" dient Torjäger Erling Haaland. "Der strahlt so eine positive Dynamik aus. Wieso sollen wir die jetzt bremsen?", sagte Zorc: "Er geht vorneweg, das tut uns sehr gut. Ich halte nichts davon, positive Entwicklungen künstlich zu bremsen."

🗯️ Michael #Zorc zu @ErlingHaaland: "Erling muss man gar nicht erden. Er strahlt so eine positive Dynamik aus, warum sollte man das bremsen? Einer der vorweg geht, das tut uns unheimlich gut." #BVBKOE pic.twitter.com/j5icREHSdq — Borussia Dortmund (@BVB) 26. November 2020

Den nächsten Schritt wollen Zorc und BVB-Trainer Lucien Favre am Samstag beim Duell gegen den kriselnden 1. FC Köln gehen. Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, der BVB ist klarer Favorit gegen eine Kölner Mannschaft, die seit 18 Bundesligaspielen nicht gewonnen hat.

Favre warnte jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen: "Sie sind sehr gut organisiert und sehr schwer zu spielen. Die negativen Statistiken sagen für mich nicht so viel aus. Köln hat unter anderem zu Hause gegen Bayern nur 1:2 verloren, und zwar unverdient! Jedes der letzten Spiele, die ich von ihnen gesehen habe, war sehr eng."

Gegen Köln wird Favre mit großer Wahrscheinlichkeit wieder auf Haaland setzen. "Mit einer guten Erholung wird Erling sicher bereit sein zu spielen. Wenn es nach mir geht, bekommt er die Pause so spät wie möglich", verriet der Coach.