Bayern-Star Gnabry verteidigt seinen Stil

Star beim FC Bayern: Serge Gnabry

Beim FC Bayern hat sich Serge Gnabry im Laufe der vergangenen zwei Jahre zum Leistungsträger entwickelt. Der 25-Jährige gilt auf und neben dem Platz als Kreativkopf.

Immer wieder fällt Gnabry abseits des Rasens durch gewagte Outfits auf. Für den Angreifer ist das kein Problem, wie er im Rahmen einer Werbekampagne nun klarstellte.

"Ich denke, ich hatte immer schon ein gesundes Selbstbewusstsein. Deshalb lege ich nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer in Bezug auf mein Aussehen", wird der deutsche Nationalspieler von der Frauenzeitschrift "InStyle" zitiert.

Mit Kritik an seinem Stil kann Gnabry leben. "So lange es mir gefällt, werde ich mich immer so kleiden, wie ich es mag. Die Meinung von anderen Menschen ist da sekundär", machte der Bayern-Star deutlich.

Gnabry spricht über Kabinenwitze beim FC Bayern

An die Witze seiner Teamkollegen hat er sich ohnehin gewöhnt. "Es gibt schon öfter mal Sprüche, weil es häufig Sachen sind, die sich manche nicht trauen, anzuziehen", so Gnabry: "Im Endeffekt macht man aber da nur ein paar Späße drüber."

Der gebürtige Stuttgarter weiter: "Klar macht man sich Gedanken, wenn man etwas Negatives hört, aber im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, anzuziehen was ich möchte. Ich fühle mich wohl, deswegen wird mir das nicht durch negative Meinungen genommen."

Freilich ist auch Gnabry nicht ganz ohne Fehlgriffe durch die letzten Jahre gekommen. "Wenn ich mir Fotos anschaue aus Phasen, in denen ich meinen Afro-Look sehr lang hatte, frage ich mich schon, ob das so sinnvoll war. Trotzdem war es ganz lustig", resümierte der Stürmer.

In der laufenden Saison hat Gnabry im Trikot des FC Bayern vier Treffer bejubeln dürfen, drei davon beim 8:0-Auftaktsieg gegen den FC Schalke 04 Mitte September. Sein Vertrag beim amtierenden Champions-League-Sieger läuft noch bis 2023.