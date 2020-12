Bayern-Neuzugang verrät: Atlético war "ernsthafte Option"

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Marc Roca hat beim FC Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschrieben

Der FC Bayern München hat Marc Roca im Sommer von Espanyol Barcelona verpflichtet. Wie der Mittelfeldspieler nun verraten hat, bestand auch die Möglichkeit, bei Atlético Madrid zu landen.

"Es gab den Moment, in dem es eine ernsthafte Option war, aber letzten Endes wurde daraus nichts und dann kam die Möglichkeit auf, hier nach München zu gehen", sagte Roca der "Marca".

Den Schritt bereut er nicht: "Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich glaube nicht, dass ich an einem besseren Ort sein könnte."

Roca führte zudem aus, dass er bereits im vergangenen Jahr in München war. Der heute 24-Jährige hatte bei der U21-Europameisterschaft beeindruckt, die Bayern zeigten daraufhin Interesse.

Letztlich scheiterten die Verhandlungen an der Höhe der Ablösesumme, Roca blieb ein weiteres Jahr bei seinem Ausbildungsklub Espanyol Barcelona.

"In diesem Jahr ergab sich dann aber die Möglichkeit. Ich bin sicher, dass ich lernen und wachsen werde", so der Neuzugang, der hinzufügte, dass sich das Warten gelohnt habe.

Bayern-Stars machen es "einfacher" - Neuer der "Beste der Welt"

Glücklich ist Marc Roca vor allem darüber, wie er im Verein aufgenommen wurde: "Von außen denkt man immer, dass solche Stars total anders sind, aber es sind einfach tolle Menschen."

Mit Top-Stars wie "Lewandowski, Müller, Gnabry oder sonst wem, den wir vorne drin haben", funktioniere das Zusammenspiel gleich viel leichter: "Du spielst ihnen den Ball zu und sie machen daraus eine Chance. Es ist alles viel einfacher." Im Tor stehe mit Manuel Neuer außerdem der "Beste der Welt".

Auch der Klub sei wie geschaffen für den zentralen Mittelfeldspieler: "Ich denke, dass mein Spielerprofil zu Bayern perfekt passt. Es ist mein Spielstil, eine Mannschaft, die die Spiele kontrolliert, die Ballbesitz und eine sehr positive Mentalität hat."

Nun will Roca für seinen Platz in der Mannschaft kämpfen: "Ich weiß, dass die Position auf der Sechs in jedem Team sehr anspruchsvoll ist und bin mir darüber im Klaren, dass ich mich weiterentwickeln muss."