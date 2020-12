BVB zu abhängig von Haaland? Zorc wehrt sich

Juergen Fromme/Firo Sportphoto

Beim BVB kaum zu ersetzen: Erling Haaland

Nach der überraschenden 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln ist beim BVB eine Diskussion über die Abhängigkeit von Torjäger Erling Haaland entbrannt. Kritiker meinen, dass Borussia Dortmund ohne die Treffer des Norwegers zu ungefährlich ist. Sportdirektor Michael Zorc wehrt sich gegen diese Darstellung.

Selbstverständlich kennt auch der 58-Jährige die Statistiken von Haaland, der in 14 Pflichtspielen bereits 17 Mal erfolgreich war und drei weitere Tore vorbereitet hat. Für Zorc jedoch kein Grund, Alarm zu schlagen.

"Natürlich hilft uns das, wenn Erling für uns trifft", erklärte der Borussia-Boss in der "Sport Bild" und ergänzte: "Bayern München ist auch so erfolgreich dank der vielen Tore von Robert Lewandowski."

Was er meint: In jeder großen Mannschaft stechen Spieler hervor, die besonders häufig netzen. Das unterscheidet die Top-Teams vom Rest.

Die nackten Zahlen beweisen allerdings auch, dass Dortmund ohne Haaland und dessen Tore nicht mehr gut funktioniert. So haben die Westfalen 92% aller Bundesliga-Partien, in denen der 20-Jährige zustach, am Ende auch gewonnen. Blieb er ohne Treffer, waren es gerade einmal 40%.

BVB-Star plant Umzug

Doch wer könnte Haaland entlasten? Aktuell ist der Shootingstar der einzige Stoßstürmer im BVB-Kader. Dem 16 Jahre alten Youssoufa Moukoko werden zwar Wunderdinge zugetraut, noch benötigt er aber Zeit, um sich an den Profibereich zu gewöhnen. Hinzu kommt, dass der Teenager nicht derselbe Spielertyp wie Haaland ist.

Umso wichtiger ist es für Borussia Dortmund also, Haaland noch möglichst lange im Team zu halten. Der Vertrag des Goalgetters ist noch bis 2024 gültig, Klubs wie Real Madrid und der FC Barcelona sollen Interesse zeigen.

Da dürfte es die BVB-Fans beruhigen, dass Haaland offenbar noch ein Weilchen im Ruhrpott bleiben will: Laut "Sport Bild" plant der "Golden Boy 2020" derzeit einen Umzug innerhalb Dortmunds von einer Wohnung in ein eigenes Haus.