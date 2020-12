Stuttgarter Vertrags-Marathon: So geht der VfB vor

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Soll beim VfB Stuttgart vorzeitig verlängern: Silas Wamangituka (l.)

Aufsteiger VfB Stuttgart treibt seine Kaderplanung eifrig voran. Nach den Vertragsverlängerungen von Nicolás González, Wataru Endo und Borna Sosa arbeitet Sportdirektor Sven Mislintat nun eine lange Liste von Spielern ab.

Gleich sieben VfB-Profis stehen derzeit in ihrem letzten Vertragsjahr. Die sportlichen Verantwortlichen beim VfB Stuttgart prüfen nun in den nächsten Wochen, wer ein neues Vertragsjahr erhalten soll. Hinzu kommen vier Spieler, mit denen vorzeitig verlängert werden soll, berichtet der "kicker".

Demnach sollen die Arbeitspapiere von Marc Oliver Kempf (Vertrag bis 2022), Orel Mangala, Silas Wamangituka und Tanguy Coulibaly (alle bis 2023) vorzeitig ausgedehnt werden. Damit will sich der VfB schon jetzt auf Abwerbungsversuche der Konkurrenz einstellen.

Unter den sieben Spielern, deren Verträge auslaufen, hat Gonzalo Castro offenbar Priorität. Der Mittelfeldspieler genießt im Klub eine hohe Wertschätzung und gilt im Kader als unverzichtbar.

Gespräche soll es dem Bericht zufolge rund um Weihnachten geben, im Raum steht eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Castro müsse sich jedoch auf Einbußen beim Gehalt einstellen.

Ähnlich ist die Situation bei Daniel Didavi, dessen Vertrag sich nach 25 Einsätzen automatisch um ein Jahr verlängern würde. Bislang kommt er auf sieben Bundesliga-Einsätze in dieser Saison, aufgrund eines Muskelfaserisses in der Hüftmuskulatur muss Didavi derzeit jedoch zuschauen.

Stuttgart will offenbar aber in jedem Fall mit dem 30-Jährigen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit führen. Ob Didavi Interesse an einem Verbleib hat, steht auf einem anderen Blatt. Laut "kicker" könnte sein Weg auch bald ins Ausland führen.

VfB Stuttgart: Badstuber soll weg, neuer Vertrag für Al Ghaddioui?

Nicht mehr eingeplant werden indes Innenverteidiger Holger Badstuber und Linksverteidiger Ailton, die sich beide im Kader der 2. Mannschaft wiederfinden. Das Duo soll im besten Fall schon im Winter den Klub verlassen, heißt es.

Ein Abschied im Januar ist offenbar auch bei Abwehrspieler Marcin Kaminski denkbar, der in der neuen Saison erst einmal in der Startelf stand. Stuttgart plane daher eher, seinen Kaderplatz mit Nachwuchsspielern wie Antonis Aidonis aufzufüllen.

Im Fall von Hamadi Al Ghaddioui, derzeit aufgrund von Schambeinproblemen außer Gefecht gesetzt, seien Gespräche über eine Verlängerung denkbar. Der Stürmer gilt als guter Ersatzspieler im Angriff und könnte ein weiteres Jahr in Stuttgart bleiben, sofern es finanziell Sinn ergibt.

Der siebte Spieler im Bunde, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, ist Leihspieler Konstantinos Mavropanos. Dessen Stammklub FC Arsenal hatte eine Kaufoption abgelehnt, eine weitere Leihe sei möglich, so der "kicker".