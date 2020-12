Skorpion-Tor macht Lazaro zum Kinderhelden

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Valentino Lazaros Traumtor hilft Kindern "zu träumen"

Österreichs Teamspieler Valentino Lazaro ist durch sein spektakuläres "Skorpion-Tor" in Leverkusen zu einem Helden vieler Kinder geworden. "Ich habe so viele Nachrichten von Kindern erhalten. Genau von so einem Tor träumt man als Kind, von einem Hackentor, einem Fallrückzieher, einem Volleyfernschuss - und nicht von einer Grätsche in der Abwehr", sagte der 24-jährige Profi von Borussia Mönchengladbach der "Aachener Zeitung".

"Solche Szenen gehen um die Welt und haben einen positiven Einfluss, auch wenn uns der Treffer nicht mehr geholfen hat. Aber er hilft den Kindern zu träumen, Ziele zu erreichen", betonte der Steirer. Lazaro hatte bei der 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am 8. November das Tor zum Endstand im Fallen mit der Ferse erzielt.

