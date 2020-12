Robert Žulj führt Bochum mit Doppelpack zum Sieg

Roland Weihrauch, APA

Der zweifache Bochum-Torschütze Robert Žulj

Mit zwei Toren und einer Vorlage ist der Oberösterreicher Robert Žulj an allen drei Treffern beim 3:0-Heimsieg des VfL Bochum gegen den SC Paderborn beteiligt.

Der Oberösterreicher Robert Žulj hat den VfL Bochum in der 2. deutschen Bundesliga auf Rang zwei geschossen. Der Mittelfeldspieler erzielte am Freitag beim 3:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn einen Doppelpack (54., 60./Elfmeter) zur 2:0-Führung und bereitete das 3:0 von Simon Zoller (61.) vor. Žulj hält nach fünf Treffern in den jüngsten vier Spielen nun bei sieben Saisontoren.

Bochum überholte zumindest für einen Tag Holstein Kiel und liegt einen Punkt hinter Tabellenführer Greuther Fürth. Die Fürther siegten in Sandhausen (mit Torhüter Martin Fraisl) mit 3:0.

apa