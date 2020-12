Rapids Filip Stojković für zwei Spiele gesperrt

GEPA pictures/ David Bitzan

Zwei Spiele Zwangspause für Rapids Filip Stojković

Nach seiner roten Karte bei der klaren Heimniederlage gegen die WSG Tirol wird Rapid-Verteidiger Filip Stojković für zwei Spiele gesperrt.

Rapid-Verteidiger Filip Stojković ist am Montag vom Strafsenat der Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Stojković ist am Sonntag bei der 0:3-Niederlage gegen WSG Tirol nach einer Tätlichkeit in der 49. Minute ausgeschlossen worden.

Für jeweils eine Partie wurden die Zweitligaspieler Dario Grujčić (Wacker Innsbruck) und Fredy Valencia (Juniors OÖ) gesperrt.

Urteile Senat 1:

Dario Grujcic (@wackerinnsbruck): und Fredy Alexander Valencia Ramos (FC Juniors OÖ): jeweils 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance.

Filip Stojkovic (@skrapid): 2 Spiele Sperre - Tätlichkeit. pic.twitter.com/AKqoA0XfI9 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 14. Dezember 2020

apa