Leipzig-Boss spricht über Szoboszlai-Wechsel

Dominik Szoboszlai soll auch in Leipzig zu einem wichtigen Mannschaftsbestandteil werden

Als Zweitplatzierter der Bundesliga mischt RB Leipzig auch in dieser Saison im Meisterschaftsrennen mit und schaffte es erneut sich für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren. Mit der Verpflichtung von Dominik Szoboszlai untermaueren die Sachsen ihre Ambitionen und wollen 2021 voll angreifen.

Nach Tabellenplatz drei in abgelaufenen Bundesliga-Saison und dem Einzug ins Champions League-Halbfinale, hat RB Leipzig sein Ansehen im Weltfußball durchaus steigern können. Auch in dieser Spielzeit schließen sie an diese Leistungen wieder heran, überwintern im Europacup und sind momentan der erste Bayern München-Jäger.

Ende Dezember vermeldete man mit der millionenschweren Verpflichtung von Red Bull Salzburg-Spieler Dominik Szoboszlai einen Neuzugang, hinter dem halb Europa her war. Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff erklärt im Interview mit der "Sportbild", warum sich das ungarische Ausnahmetalent für einen Wechsel nach Sachsen entschieden hat.

"Wir konnten ihm einen klaren Plan aufzeigen, den wir mit ihm haben"

Dabei erklärt der 45-Jährige, dass nicht nur die sportlichen Gründe ausschlaggebend für den Zuschlag Szoboszlais waren: "Domi hat sich für uns entschieden, weil wir sehr lange und hart um ihn gekämpft haben. Wir konnten ihm einen klaren Plan aufzeigen, den wir mit ihm haben."

Leipzig hat hier auch klar von der Red Bull-Philosophie profitieren können, junge Spieler bestmöglich weiterzuentwickeln und die Szoboszlai aus seiner Salzburg-Zeit bestens bekannt ist. "Unsere Philosophie, auf junge, talentierte Spieler zu setzen, gepaart mit der größeren Liga, den sportlichen Ambitionen und einem Trainer, der noch mal andere Facetten aufweist, haben ihn von RB Leipzig überzeugt", so Mintzlaff weiter über die Beweggründe des 20-jährigen Ungars.

Mintzlaff untermauert zudem, dass man nur Spieler verpflichtet, von denen man überzeugt ist, dass sie den sportlichen Zielen der Mannschaft weiterhelfen können: "Wir holen nur Spieler, die das Potenzial haben, auf oder über das Niveau der aktuellen Spieler zu kommen." So gesehen könnte der Transfer von Dominik Szoboszlai auch als Vorgriff für einen möglichen Abgang von Kapitän und ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer eingeschätzt werden.

Neuzugänge nur bei Verkäufen

Doch hier winkt der RB Leipzig-Boss ab: "Es ist kein Abgang für nächsten Sommer fix." Gleichzeitig betont er aber, dass weitere Neuzugänge nur bei Verkäufen möglich sind: "Was ich nach dem Szoboszlai-Transfer aber ausschließen kann, ist, dass wir diesen Winter oder im Sommer weitere Spieler holen, ohne dass wir welche abgeben. Wir haben einen auch qualitativ sehr breit besetzten Kader. Also werden wir auch wieder Leistungsträger abgeben, wenn es finanziell sinnvoll ist und wir es sportlich auffangen können."

Ein Dominik Szoboszlai soll da beitragen, diese möglichen Abgänge von wichtigem Stammpersonal aufzufangen und sich selbst zu einem Leistungsträger beim deutschen Bundesligisten zu entwickeln.

