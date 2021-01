Comeback von Serge Gnabry rückt näher

Markus Ulmer

Serge Gnabry zog sich beim Sieg des FC Bayern gegen Mainz 05 eine Schienbeinprellung zu

Bei der 2:3-Niederlage des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach fehlte Serge Gnabry aufgrund einer Scheinbeinprellung. Offenbar könnte der deutsche Nationalspieler aber schon bald wieder für die Münchner zum Einsatz kommen.

Wie die Münchner "Abendzeitung" berichtet, absolvierte der Offensivspieler am Wochenende bereits ein Lauftraining an der Säbener Straße. Ob Gnabry schon für das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel am Mittwoch (20:45 Uhr) einsatzbereit ist, steht allerdings noch nicht fest.

In den letzten Wochen hatte der sonst so torgefährliche Gnabry allerdings mit Abschlussschwächen zu kämpfen. Sein Assist beim 5:2-Sieg gegen Mainz 05 am 14. Spieltag war seine erste direkte Torbeteiligung seit dem 2:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Köln Ende Oktober.

In der aktuellen Bundesliga-Ausgabe erzielte er bislang vier Tore und legte zwei weitere für die Kollegen auf.