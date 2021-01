Hütter gibt Einblick zu Jović-Rückkehr

AFP/POOL/SID/INA FASSBENDER

Adi Hütter freut sich auf die Rückkehr eines alten Bekannten

Adi Hütter holte kurz aus und gab einen Einblick in sein Telefonat mit dem nahenden Rückkehrer Luka Jović. "Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert. Er hat alles daran gesetzt, dass er nach Frankfurt kommen kann", sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach der 1:4 (1:1)-Niederlage im DFB-Pokal-Nachholspiel bei Bayer Leverkusen: "Die Gespräche waren sehr, sehr gut. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ihn wieder zu hören und er sich auch."

Die Eintracht bekomme mit Luka Jović "einen außergewöhnlich Spieler", betonte Hütter: "Es ist ein sehr, sehr spezielles Signal nach außen, aber auch nach innen für unsere Mannschaft." Es sei "die erfreulichste Meldung des Tages", so Hütter. Ein paar Details seien aber noch zu klären, "bis Luka wieder nach Hause kommt."

Ein Teil der "Büffelherde" kehrt zurück

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hatte vor dem Anpfiff des Zweitrundenspiels in Leverkusen am Dienstagabend die Rückkehr des Stürmers zu den Hessen gegenüber Sky bestätigt. Der 23-jährige Serbe soll bis zum Saisonende vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgeliehen werden, vorbehaltlich einer medizinischen Untersuchung.

Jović hatte in der Spielzeit 2018/19 zusammen mit Sebastien Haller und Ante Rebić als Teil der furiosen "Büffelherde" für Furore in der Offensive der Eintracht gesorgt. Jović erzielte in besagter Saison 17 Tore in der Bundesliga. Jović war im Sommer zu den Königlichen gewechselt, sitzt dort aber nur auf der Bank. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2025.

Zum Fitnesszustand des Bankdrückers konnte Hütter noch nicht viel sagen. "Wie weit er schlussendlich ist, werde ich in den nächsten Tagen sehen."

sid