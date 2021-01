Holt Salzburg alten Bekannten zurück?

Jason Cairnduff via www.imago-images.de

Kehrt Bernardo leihweise nach Österreich zurück?

Nach dem Abgang von Defensivspieler Jérôme Onguéné zu Genoa CFC, sucht man bei Red Bull Salzburg offenbar nun nach Ersatz. Laut "gianlucadimarzio.com" soll es sich dabei um einen Profi handeln, den man in der Mozartstadt nur allzu gut kennt und der nun vor einer Leihrückkehr stehen soll.

Nach dem Abgang von Jérôme Onguéné zu Genoa CFC stehen bei Red Bull Salzburg aktuell nur vier zentrale Abwehrspieler im Kader, wobei Albert Vallci auch oftmals auf die linke oder rechte Seite ausweicht. Um hier Erleichterung für das Frühjahr zu schaffen, bastelt der Meister laut "gianlucadimarzio.com" offenbar an der Leihrückkehr eines alten Bekannten.

Bernardo vor Leihrückkehr?

Dabei soll es sich um den brasilianischen Abwehrspieler Bernardo halten, der im Frühjahr 2016 von Red Bull Brasil nach Österreich zu Salzburg gewechselt ist und es für die Salzburger in einem halben Jahr auf 16 Bundesligaeinsätze brachte, ehe er weiter zu RB Leipzig transferiert wurde. Dort ging es nach zwei Jahren nach England zu Brighton, wo er ebenso schon 39 Premier League-Spiele absolviert hat, aktuell aber einen schweren Stand hat.

Bernardo gilt als variabel-einsetzbarer Abwehrspieler, kann in der Zentrale, aber auch auf den Außenseiten spielen und ist somit flexibel an verschiedene System anpassbar. In der aktuellen Spielzeit bringt er der 25-Jährige aber gerade einmal auf drei Premier League-Partien, bereits in der letzten Saison reichte es nur mehr zu sieben Startelfeinsätzen in der höchsten Klasse Englands.

In Salzburg könnte der brasilianische Abwehrspieler wieder zu alter Stärke zurückfinden und den Salzburgern im Kampf um den Meistertitel eine weitere Option für die zuletzt wackelige Defensive bieten. Einleben müsste sich Bernardo ebenfalls nicht groß, das Red Bull-Gen dürfte ihm doch noch gut in Erinnerung geblieben sein.

