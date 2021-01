Brasilianischer Stürmer am Radar der Austria?

Doug Patrcio via www.imago-images.de

Marquinhos könnte es nach Österreich verschlagen

Holt sich die Austria im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe Verstärkung aus Südamerika? Brasilianischen Medien zufolge, stehen die "Veilchen" kurz vor einem Transfer von Atlético Mineiros Flügelstürmer Marquinhos, der leihweise nach Wien-Favoriten kommen soll.

Mit dem 1:0-Auswärtssieg in Ried verschaffte sich die Austria etwas Luft im Abstiegskampf und richtet den Blick vielmehr wieder nach oben Richtung Meistergruppe. Mit 13 erzielten Toren stellen die "Veilchen" aber dennoch die zweitschwächste Offensive der gesamten Liga, Abhilfe soll da nun ein Angreifer aus Brasilien schaffen. Laut brasilianischen Medienberichten von "lance.com" und "falagalo.com" steht der Tabellenneunte kurz vor der Verpflichtung von Flügelstürmer Marquinhos, der aktuell in Brasilien bei Atlético Mineiro unter Vertrag steht.

Leihe mit Kaufoption?

Den Medienberichten zufolge handelt sich es bei dem Deal um eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Unter Coach Jorge Sampaoli ist Marquinhos seit Mitte September außen vor und brachte es seitdem nur auf drei Kurzeinsätze. Insgesamt kam er in dieser Saison in elf Ligaspielen zum Einsatz, wo ihm ein Assist gelang. In 34 Pflichtspielen für Atlético Mineiro brachte es allgemein auf ein Tor und sechs Vorlagen.

Bei der Austria erhofft sich der 21-jährige Offensivmann wieder in Schwung zu kommen und im europäischen Fußball Fuß zu fassen. Doch bei den "Veilchen" selbst reagiert man mit Unwissenheit auf das Gerücht, wie Peter Stöger gegenüber der "Krone" klarstellt: "Ich hab’s auch nur gelesen. Vielleicht versucht da irgendein Manager, in unserem Namen den Spieler vom Klub loszueisen. Mal schauen, ob sich dann vielleicht wirklich jemand bei uns meldet."

