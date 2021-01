Liverpool meldet sich im Titelrennen zurück

Clive Rose via www.imago-images.de

Tuchel darf sich über den ersten Sieg als Chelsea-Trainer freuen

Liverpool hat sich im Rennen um den englischen Meistertitel zurückgemeldet. Der Titelverteidiger landete nach seiner Durststrecke am Sonntag den zweiten Auswärtssieg in Folge in London. Drei Tage nach einem 3:1 bei Tottenham setzten sich die "Reds" mit demselben Ergebnis auch bei West Ham durch.

Weil Leicester City mit Christian Fuchs auf der Bank zu Hause gegen Aufsteiger Leeds United 1:3 verlor, verbesserte sich Liverpool auf den dritten Tabellenplatz. Dem Team von Jürgen Klopp fehlen bei einem Spiel mehr vier Punkte auf Spitzenreiter Manchester City. Der Tabellenzweite Manchester United ist aber nur noch einen Zähler entfernt.

Salah erneut Matchwinner

Die Tore bei West Ham fielen allesamt erst nach der Pause. Matchwinner war Mohamed Salah mit einem Doppelpack (57., 68.). Der Führende der Schützenliste, der in der Premier League seit Weihnachten getroffen hatte, hält nun bei 15 Ligatoren. Den dritten Liverpool-Treffer besorgte Georginio Wijnaldum (84.). Craig Dawson gelang im Finish nur noch Ergebniskosmetik (87.).

𝐆𝐄𝐓 𝐈𝐍! 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) 31. Januar 2021

Über seinen ersten Sieg als Chelsea-Trainer durfte sich Thomas Tuchel freuen. Die Londoner bezwangen Burnley mit 2:0. Die Tore erzielten Cesar Azpilicueta (40.) und Marcos Alonso (84.). Der erste Heimsieg seit über einem Monat hätte noch deutlich höher ausfallen können, der überlegene Gastgeber ließ aber zahlreiche Großchancen ungenutzt.

Chelsea verbesserte sich in der Tabelle vorerst auf Position sieben. Der Rückstand auf Rang vier, der einen Champions-League-Platz bedeutet, und den nun Leicester einnimmt, beträgt sechs Punkte. Tuchel war vergangene Woche Club-Ikone Frank Lampard nachgefolgt. Im ersten Spiel unter dem Deutschen waren die "Blues" am Mittwoch nicht über ein 0:0 gegen Wolverhampton hinausgekommen.

apa