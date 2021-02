Strebinger: "Jeder Rückschritt eine Chance"

GEPA pictures/ Walter Luger

Richard Strebinger hat sich ins Tor von Rapid zurückgekämpft

Seit Sommer 2015 steht Richard Strebinger beim SK Rapid unter Vertrag und ist seitdem Stammkeeper bei den "Grün-Weißen". Bis auf den vergangenen Herbst, da musste er Paul Gartler den Vorzug lassen und auf der Bank Platz nehmen. Mittlerweile hat sich der 27-Jährige aber wieder ins Tor des Tabellenzweiten zurückgekämpft.

>> Die Vereinsstatistik von Richard Strebinger in der weltfussball-Datenbank

Seit mittlerweile über fünf Jahren hütet Richard Strebinger das Tor beim SK Rapid und bringt es schon auf 178 Pflichtspiele für den aktuellen Tabellenzweiten der österreichischen Bundesliga. Doch in der aktuellen Saison verlor der 27-jährige Keeper nach einigen Unsicherheiten seinen Stammplatz an Ersatzmann Paul Gartler, der aber ebenfalls nicht allzu sehr zu überzeugen wusste und schon wieder von seinem Vorgänger abgelöst wurde.

"Versuche einfach, jede Situation positiv zu sehen"

Im "Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis" spricht der Rückhalt von Rapid über seine zwischenzeitliche Degradierung und geht dabei sehr selbstkritisch mit sich um: "In erster Linie muss man sich selbst an der Nase packen und nicht nach Ausreden suchen. Ich habe auch gewusst, dass zwei bis drei Fehler dabei waren, die ich auch von mir selbst nicht erwarte und wo ich sage, dass ich es besser machen will."

Doch davon ließ sich die langjährige Nummer eins in Wien-Hütteldorf nicht abbringen und arbeitete hart weiter, um Trainer Didi Kühbauer wieder von seinem Können zu überzeugen: "Jeder Rückschritt ist auch eine Chance, um einen oder sogar zwei Schritte nach vorne zu machen. Und dann geht es darum, wieder da zu sein, wenn man die Chance bekommt. (…) Ich versuche einfach, jede Situation positiv zu sehen. Wenn man aus dem Tor genommen wird, dann kann man es in den ersten Tagen vielleicht nicht positiv sehen. Aber ich denke, jede Herausforderung ist dazu da, um gemeistert zu werden."

Keine Gedanken an Vertragsverlängerung

Bei Rapid steht Strebinger, der in 178 Pflichtspielen 55-mal ohne Gegentor blieb, noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Nachdem er auch in den vergangenen zwei Ligaspielen seinen Kasten sauber halten konnte und mit Leistungen das Vertrauen zurückzahlt, wird das Thema Vertragsverlängerung wohl bald relevanter. Doch der 194cm-Mann hat hier keine Eile: "Das ist noch viel zu weit weg. Das ist alles noch Zukunftsmusik, Fußball ist so schnelllebig. Ich freu mich, dass wir zurzeit erfolgreich Fußball spielen und einen guten Spirit in der Mannschaft haben. Darum geht es mir eigentlich. Ich will für Rapid und die Mannschaft gut halten und der Rest ergibt sich dann eh von alleine."

In der Bundesliga steht für Rapid ohnehin als nächstes das Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg an. Mit einem Sieg gegen die "Roten Bullen" könnte man mit dem amtierenden Meister in der Tabelle gleichziehen, bei einer Niederlage hätte man hingegen schon sechs Punkte Rückstand. In der vergangenen Saison musste man mit 0:2 bzw. 2:3 in Salzburg jeweils den Kürzeren ziehen.

>> Liveticker: Red Bull Salzburg gegen SK Rapid

Richard Strebinger weiß, dass es für einen Sieg in der Mozartstadt alles braucht: "Egal gegen wen du spielst, du musst immer 100 Prozent geben, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, etwas mitzunehmen. Und bei Salzburg gilt es umso mehr. Wir werden uns gut vorbereiten und dann bin ich auch optimistisch eingestellt. Aber wir müssen es am Sonntag natürlich auf den Platz bringen."

red