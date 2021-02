Salzburg verdient an Upamecano-Deal gut mit

motivio via www.imago-images.de

Der Wechsel von Dayot Upamecano füllt auch die Kassa bei Red Bull Salzburg

42,5 Millionen Euro lässt sich der FC Bayern München die Dienste von RB Leipzig-Abwehrmann Dayot Upamecano kosten, der ab Sommer für den deutschen Rekordmeister im Einsatz sein wird. Auch für Red Bull Salzburg bedeutet der Wechsel einen Geldregen.

>> Die Vereinsstatistik von Dayot Upamecano in der weltfussball-Datenbank

Beim FC Bayern München hat man für einen Ersatz von David Alaba gesorgt und sich den französischen Defensivspieler Dayot Upamecano von Ligakonkurrent RB Leipzig geschnappt. Rund 42,5 Millionen Euro lässt sich der deutsche Rekordmeister die Dienste des 22-jährigen Defensivspielers kosten, der 2017 für rund zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg in den Osten Deutschlands gewechselt war. In der Mozartstadt bejubelt man den Transfer wohl ebenfalls kleinheimlich, denn laut Informationen der "Krone" verdient der Tabellenführer am Deal ganz gut mit.

Sechs Millionen Euro an Salzburg

Zahlten die "Roten Bullen" 2015 rund 2,5 Millionen Euro für den damals erst 16-jährigen französischen Abwehrspieler an Valenciennes, so erhalten sie nun fast dreimal so viel. Denn laut den Infos der "Kronen Zeitung" muss Leipzig rund 15 Prozent des Transfererlöses an die Salzburger weiterleiten. Das bedeutet einen Gewinn von rund sechs Millionen Euro.

𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘧𝘭𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘦 ✈️



Next stop: 🇪🇸 🔜 #VILSAL pic.twitter.com/bdvD675eTI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 24. Februar 2021

Für Leipzig nichts neues, bereits beim Transfer von Naby Keïta musste der Tabellenzweite der deutschen Bundesliga einen kräftigen Nachschlag in die Mozartstadt überweisen.

red