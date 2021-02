Chaos pur: Schalke dementiert Spieler-Revolte

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Christian Gross steht beim FC Schalke 04 unter Druck

Der drohende Abstieg reißt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 immer mehr Gräben auf.

Berichten mehrerer Medien zufolge sollen Führungsspieler des Schlusslichts nach der 0:4-Heimpleite im Derby gegen Borussia Dortmund bei Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanager Sascha Riether die Ablösung von Trainer Christian Gross gefordert haben. Laut "Bild" handelte es sich dabei um Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Shkodran Mustafi.

Allerdings ließ die sportliche Leitung der Königsblauen die Profis mit ihrer Kritik an dem Coach vor dem Gastspiel am Samstag bei Aufsteiger VfB Stuttgart offenkundig abblitzen.

Vermeintlich hat die Mannschaft den Glauben an eine Trendwende mit Gross auf der Bank nach dem Revierderby weitgehend verloren.

Angeblich beschwerten sich die Spieler über eine zu einseitige Trainingsgestaltung, unflexible Taktik, mangelndes Coaching während der Spiele und Verwechslungen von Spielernamen.

Am Samstagvormittag wies Schalke die Gerüchte zurück. "Wir dementieren die Berichterstattung. Es gab keinen Spieler, der mit einem solchen Anliegen bei Jochen Schneider vorgesprochen hat", sagte ein Klubsprecher auf Anfrage der "Deutschen Presse-Agentur".

Kein Aufschwung beim FC Schalke unter Gross

Tatsächlich haben sich Schalkes Hoffnungen auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf unter Gross bislang alles andere als erfüllt.

In den neun Ligaspielen mit dem schon vierten Chefcoach in der laufenden Saison an der Linie holten die Knappen lediglich fünf Punkte (ein Sieg, zwei Remis und sechs Niederlagen).

Seit dem Amtsantritt des 66-Jährigen vergrößerte sich Schalkes Rückstand auf den Relegationsplatz auf inzwischen neun Zähler.