Turbine Potsdam müht sich ins Pokal-Viertelfinale

Potsdam müht sich ins Pokal-Viertelfinale

Turbine Potsdam hat mit viel Mühe das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen erreicht.

Im Achtelfinal-Nachholspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten SC Sand setzte sich der Liga-Vierte mit 2:1 (1:1) durch. Die Treffer von Nina Ehegötz (14. Minute) und Anna Gerhardt (58.) sorgten für das Weiterkommen der favorisierten Gastgeber. In der nächsten Runde trifft das Team von Trainer Sofian Chahed am 20. März auf den SC Freiburg.

In einem weiteren Bundesliga-Duell setzte sich Werder Bremen gegen den SV Meppen erst nach Elfmeterschießen mit 5:3 (2:2, 1:1, 1:0) durch. In der Runde der letzten Acht gastieren die Bremerinnen am 20. oder 21. März beim Serien-Pokalsieger VfL Wolfsburg.