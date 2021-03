Medien: Grammozis soll den FC Schalke 04 übernehmen

unknown

Dimitrios Grammozis wird offenbar neuer Trainer des FC Schalke 04

Rund 48 Stunden nach dem Personalbeben beim FC Schalke 04 scheint sich eine Lösung für die vakante Trainerposition ergeben zu haben. Einem Medienbericht zufolge übernimmt Dimitrios Grammozis den Posten – und zwar langfristig.

Unmengen an Namen kursierten innerhalb der letzten Stunden durch die Gerüchtebörse. Nachdem Coach Christian Gross und die sportliche Führungsebene des FC Schalke 04 um Jochen Schneider am Sonntag von ihren Ämtern entbunden wurden, stellte sich vor allen Dingen die Trainerfrage - die scheint nun geklärt.

Laut einem "Bild"-Bericht verdichten sich auf Schalke die Hinweise, dass Dimitrios Grammozis neuer Cheftrainer der Königsblauen wird. Innerhalb der nächsten Stunden wird das Gerücht aber wohl keine offizielle Bestätigung erfahren. Laut "Sky" steht Grammozis zwar ganz oben auf der Schalker Wunschliste, es gebe aber "noch einiges" zu klären. Auch die "WAZ" bestätigt Verhandlungen, ist aber noch verhalten. Der "kicker" berichtet unterdessen von einem ligaunabhängigen Vertrag bis 2022.

Grammozis will feste Zusage von Schalke

"Sport1" zufolge werde Grammozis den Schalkern nur unter einer Bedingung endgültig zusagen: Er will eine feste Zusage, unabhängig vom Verlauf der restlichen Saison, auch den im Sommer fällige Neuaufbau angehen zu dürfen.

Der Name Grammozis fällt jedenfalls nicht zum ersten Mal am Ernst-Kuzorra-Weg. Schneider hatte sich bereits im Sommer des vorigen Jahres mit Grammozis beschäftigt.

Der momentan vereinslose 42-Jährige soll die Königsblauen "sofort übernehmen", so die "Bild", und im Falle des Bundesliga-Abstiegs die Mission "sofortiger Wiederaufstieg" in Angriff nehmen. Nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Gross wäre Grammozis schon der fünfte Schalke-Trainer in dieser Saison.

Der in Wuppertal geborene und aufgewachsene Deutsch-Grieche trainierte in der Saison 2019/20 den SV Darmstadt 98, verlängerte dort seinen auslaufenden Vertrag aus eigenem Antrieb allerdings nicht. Mit den Lilien schloss er die Spielzeit auf einem starken fünften Platz ab.

Der ehemalige Jugendtrainer des VfL Bochum war in den letzten Stunden aber bei weitem nicht der einzige kolportierte Aspirant auf die Gross-Nachfolge. Steffen Baumgart vom SC Paderborn, Ex-Coach Domenico Tedesco oder die momentan vereinslosen Bruno Labbadia und Christoph Daum waren Gegenstand der teils wilden Spekulationen.