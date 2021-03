Lainer: "Da müssen wir jetzt dranbleiben"

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Stefan Lainer lässt sich trotz des Negativlaufs nicht unterkriegen

In der Liga seit fünf Spiele ohne Sieg und jetzt auch noch das Aus im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Bei Borussia Mönchengladbach hakt es aktuell, ÖFB-Legionär Stefan Lainer fordert von seinem Team Zusammenhalt.

>> Spielbericht: Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Seit fünf Spielen ist Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga nun schon ohne Sieg, holte in diesem Zeitraum auch gerade einmal zwei Punkte und liegt aktuell mit 33 Punkten nur auf dem neunten Tabellenplatz. Die Europacup-Qualifikation rückt in weite Ferne und wird nach dem DFB-Pokal aus gegen Borussia Dortmund noch schwerer zu erreichen sein.

"Müssen jetzt zeigen, dass wir als Mannschaft zusammenhalten"

Stefan Lainer, der selbst kurz vor Ende des Pokalspiels eine große Möglichkeit vergab, seine Mannschaft mit einem Remis in eine mögliche Verlängerung zu bringen, äußert sich nun im Gespräch auf der Vereinsseite zur aktuellen Negativphase seines Teams: "Es ist immer schwierig zu sagen, wieso man eine solche Phase hat. Grundsätzlich versuchen wir aber alles, und das hat man gegen Dortmund auch gesehen. Wir sind gerade einfach in einer Phase, die etwas schwierig ist, aber da müssen wir jetzt dranbleiben. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir als Mannschaft zusammenhalten."

Nach dem Pokal-Aus im @DFB_Pokal-Viertelfinale gegen den @BVB sprach Rechtsverteidiger Stefan Lainer über die Bewertung des Spiels, die aktuelle Situation und die kommenden Wochen. #BMGBVB https://t.co/qcBkElE6xw — Borussia (@borussia) 3. März 2021

Gegen RB Leipzig vergab man in der Liga zuletzt sogar einen 2:0-Vorsprung und verlor am Ende noch mit 2:3, auch gegen Dortmund entschieden erneut Kleinigkeiten über die Niederlage. Seitdem Cheftrainer Marco Rose seinen kommenden Abgang zu Borussia Dortmund verkündet hat, knistert es ordentlich in Gladbach. Mit Bayer 04 Leverkusen steht als nächstes ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze vor der Türe, bei einem Sieg könnten die "Fohlen" auf einen Punkt an die "Werkself" heranrücken, die momentan auf Tabellenplatz sechs liegt.

Stefan Lainer will sich jedenfalls vom Pokal-Aus nicht unterkriegen lassen und fordert von seinem Team, den Fokus auf die kommenden Spiele zu legen: "Wir blicken trotz der Niederlage nach vorne. Wir können diese nicht wegreden, aber am Samstag steht schon wieder ein wichtiges Duell in der Bundesliga gegen Leverkusen an. Zudem sind wir immer noch in zwei Wettbewerben dabei, der Bundesliga und der UEFA Champions League - und darauf müssen wir uns nun konzentrieren."

red